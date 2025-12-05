Entregaron las nuevas patrullas para reforzar la seguridad en 21 municipios sonorenses.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, continúa con su proceso de fortalecer la seguridad pública de la entidad, con la entrega de entrega de 67 nuevas patrullas a 21 municipios , particularmente en algunos que " durante años no habían recibido ni una sola unidad ".

Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete, el mandatario estatal encabezó la entrega de las unidades este viernes 05 de diciembre. La inversión total asciende a 71 millones 618 mil 158 pesos, de los cuales 44 unidades se adquirieron con recursos del FASP y ocho más mediante el Fofisp 2025 .

Del total, 52 patrullas fueron asignadas a municipios como Agua Prieta, Bácum, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nácori Chico, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, Santa Ana, y San Miguel de Horcasitas. Las 15 restantes las destinaron para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).