El mandatario estatal, manifestó su compromiso con la Reforma Electoral y su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por esta iniciativa con voluntad democrática.

El gobernador Alfonso Durazo, encabezó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en compañía de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez. En el evento participaron 20 ponentes con propuestas y reflexiones para fortalecer los procesos democráticos y garantizar mayor transparencia en las elecciones.

El mandatario estatal, manifestó su compromiso con la Reforma Electoral y su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por esta iniciativa con voluntad democrática.

“Saludamos a esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, reconocemos en ella su voluntad democrática y desde Sonora nos sumamos con entusiasmos y compromiso a los trabajos de esta Comisión Presidencial, participamos con vocación democrática y la voluntad de construir un régimen mejor” , expresó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló que este ejercicio busca que la ciudadanía participe en los procesos democráticos del país, sin restricciones y sin censura.

“La realización de audiencias como esta tiene la finalidad de contar con la participación más amplia posible, sin restricciones, sin censura y con compromiso de construir colectivamente con todas y todos ustedes” , dijo.

Cada ponente, en un tiempo máximo de cinco minutos, abordó los ejes temáticos relacionados con las libertades políticas, la regulación de la competencia, la libertad de difusión de ideas y opiniones, la representación ciudadana, así como el financiamiento y la fiscalización de los gastos de campaña, la efectividad del sufragio y los sistemas de votación.

La primera ponente, Alma Lorena Alonso, centró su intervención en destacar la importancia de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en la construcción y fortalecimiento de la democracia en el país.

“Los Oples son pieza fundamental en el sistema electoral desde la perspectiva de los derechos político electorales de los ciudadanos en especial para la protección de los derechos fundamentales de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad” , explicó.

De igual manera la ponente María Fernanda Gámez quien abordó el tema 'Fiscalías Electorales' propuso tipificar nuevos delitos electorales digitales para prevenir que la desinformación, noticias falsas y contenido manipulado influya en los procesos electorales.