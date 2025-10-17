El 17 de octubre de 2025, el gobernador Alfonso Durazo confirmó seis fallecidos —entre ellos dos niñas y tres mujeres— por la volcadura de un autobús de Tufesa en el tramo Guaymas–Hermosillo.

Tras la volcadura de un autobús de Tufesa en el kilómetro 240 del tramo Guaymas–Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo actualizó el saldo a seis personas fallecidas. La cifra preliminar de heridos se mantiene en 16 y se estima que a bordo iban alrededor de 30 pasajeros.

“Seis personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres”, dijo el gobernador Alfonso Durazo a través de sus redes sociales.

“He instruido a las instituciones correspondientes brindarles todo el acompañamiento necesario […] y la Fiscalía General de Justicia de Sonora realizará las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades”, añadió.

Investigación y pendientes

Con la instrucción del Ejecutivo estatal, la FGJE Sonora realizará peritajes de tránsito y revisión mecánica del autobús para establecer mecánica del accidente y posibles responsables.

Autoridades estatales y la empresa Tufesa deberán informar sobre apoyos a deudos, coberturas de seguro, reacomodos y el estado de la circulación en la zona del accidente.



