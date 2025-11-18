La propuesta contempla tres pilares fundamentales: disciplina fiscal sin nuevos impuestos, un presupuesto con enfoque social y la continuidad de la inversión para el desarrollo regional.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que el pasado 13 de noviembre se entregó al Congreso del Estado la propuesta de Paquete Económico 2026, el cual dice, “pone en el centro a quienes más lo necesitan” .

El presupuesto tiene una proyección de 92 mil 571 millones de pesos, considerándose nuevamente como el presupuesto social más grande en la historia de Sonora.

“Nuestra prioridad fue, es y seguirá siendo que el presupuesto represente la herramienta fundamental para garantizar el mayor bienestar posible para el pueblo de Sonora” , señaló el mandatario estatal en un video a través de redes sociales.

Inversión en Educación, Seguridad y Salud

En educación, el Gobierno estatal destinará más de 30 mil millones de pesos, de los cuales mil millones se asignarán al programa de Becas Sonora de Oportunidades, consolidándose así el derecho constitucional al estudio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sonorenses.

Por otro lado, se destinarán 12 mil 620 millones de pesos a diversos programas de bienestar, como parte de la política de reducción de la pobreza extrema.

En cuanto a la seguridad, el mandatario anunció una inversión histórica de nueve mil millones de pesos, fortalecimiento de equipamiento, contratación de nuevos elementos y la profesionalización de su labor.

En salud, se contempla una inversión de mil 487 millones de pesos como complemento al recurso federal destinado a IMSS-Bienestar, priorizando el abastecimiento de medicamentos, la infraestructura hospitalaria y el equipamiento.

“Como ha sido una constante en nuestras instituciones de salud, todos los servicios seguirán siendo gratuitos. No hay ni habrá en ellos una sola caja registradora” , aseguró el jefe del Ejecutivo estatal.

Infraestructura urbana y social

Dentro de la propuesta de presupuesto, se contempla una inversión de cuatro mil 351 millones de pesos para impulsar la construcción de vivienda digna en la entidad y se asignará mil 597 millones de pesos al desarrollo regional.

Asimismo, con más de mil 284 millones de pesos del presupuesto del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), se mejorará el transporte público, se aumentará el subsidio para mantener tarifas accesibles y mejorar su calidad.

Obra pública e infraestructura

El Gobierno del Estado invertirá para el próximo año cerca de cuatro mil millones de pesos para construir una infraestructura que impulse el crecimiento económico y genere empleos.

Se atenderán 156 acciones prioritarias en 60 municipios con 667 millones de pesos. Estas incluyen acceso a agua, alcantarillado y urbanización.

Además, se continuará con la recuperación de espacios públicos como el Parque La Sauceda y la Laguna del Nainari.

También se invertirán 940 millones de pesos en la rehabilitación y modernización de diversos tramos carreteros, en los que destaca el tramo Hermosillo-Miguel Alemán.

El gobierno estatal aumentará el presupuesto para Protección Civil, que pasará de 96 millones de pesos actuales a 152 millones para el 2026, fortaleciendo sus capacidades institucionales.