El Comité de Operación de Emergencia (COE) se mantiene en sesión permanente para vigilar el desarrollo del fenómeno, que podría generar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado durante este día.

Con un operativo sin precedentes para proteger a la población ante la cercanía del ciclón tropical 'Raymond', el gobernador Alfonso Durazo Montaño ordenó el despliegue de más de seis mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno, así como 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias.

Durante la reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, se informó que los municipios con mayor riesgo este sábado son Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar, además de Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino. Para hoy, la atención prioritaria se concentrará en el Río Sonora y las zonas serranas.

El Gobierno del Estado exhortó a la ciudadanía a suspender actividades deportivas y recreativas, y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

De acuerdo con la Conagua, se esperan acumulados de lluvia entre 150 y 250 milímetros, con posibilidad de deslaves en tramos carreteros del norte, la región del Río Sonora y la sierra alta. En caso de emergencia, se puede solicitar apoyo a la línea 9-1-1, donde se canalizará a las personas hacia alguno de los 144 refugios temporales habilitados en el estado.

Actualmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene Alerta Azul en 14 municipios del centro y sur de Sonora (entre ellos Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Cajeme), nivel que indica peligro mínimo pero llama a la población a mantenerse informada por fuentes oficiales.