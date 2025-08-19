El gobernador sonorense precisó que trabaja de manera coordinada con las autoridades federales por lo que apoyarán en lo que requiera.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que no tiene conocimiento si el pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. será reubicado a otro penal, ya que el caso es de competencia federal.

“Realmente no tengo conocimiento, porque es un tema de carácter federal” , dijo el mandatario estatal esta mañana.

Durazo precisó que trabaja de manera coordinada con las autoridades federales por lo que apoyarán en cualquier apoyo que le soliciten al Gobierno del Estado.

“Trabajamos de manera muy coordinada con todas las instituciones federales y cualquier apoyo que requieran del Gobierno del Estado lo tendrán” , señaló.

En las primeras horas de este martes, el boxeador mexicano Julio César 'N' fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, luego de ser extraditado desde Estados Unidos, donde había sido detenido por autoridades estadounidenses en julio pasado.