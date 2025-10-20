El Gobierno de Sonora reconoció a 139 medallistas y entrenadores de educación básica medallistas en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica.

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la ceremonia de reconocimiento a la Excelencia Deportiva para los medallistas que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2025.

Durante el evento, el gobernador entregó un total de 139 estímulos económicos y reconocimientos a estudiantes destacados que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce, así como a sus entrenadores.





Apoyos económicos a medallistas y entrenadores





Los ganadores de medalla de oro recibieron un apoyo de 4 mil pesos; los de plata, 3 mil 500 pesos, y los de bronce, 3 mil pesos, además de reconocerse también el esfuerzo de los entrenadores con un apoyo económico de 3 mil pesos.

El mandatario estatal reiteró su compromiso con el impulso al deporte y aseguró que en los próximos meses se incrementará el apoyo económico destinado a fortalecer el desarrollo de los atletas.

“En seis meses vamos a reunirnos de nuevo, yo espero que ustedes continúen que no bajen la guardia, que se esmeren cada día más y en seis meses a través de sus entrenadores hacemos una evaluación pero con independencia de ello ratifico mi compromiso de que en seis meses vamos a hacer una entrega similar” , expresó.





Reconocimiento al esfuerzo educativo y familiar





Por su parte, Froylan Gámez Gamboa, secretario de Educación en Sonora, mencionó este tipo de reconocimientos reflejan el esfuerzo y la disciplina de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de docentes y familias que impulsan su formación integral. Así mismo agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para los estudiantes deportistas.