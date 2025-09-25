El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó la coordinación con los entes federales y la derrama económica de estas obras.

Trabajando para el beneficio de la agricultura sonorense, el gobernador Alfonso Durazo se dio cita este 25 de septiembre en punto de las 14:00 horas en el municipio de Navojoa, para dar banderazo al proyecto de Tecnificación en los Distritos 038 Río Mayo y 040 Valle del Yaqui. Esta obra es considerada un punto de inflexión para la comunidad agropecuaria.

El representante estatal destacó la coordinación con los entes federales y la derrama económica de estas obras. Siendo una inversión de seis mil millones de pesos que beneficiará de manera directa a sectores del sur del estado.

Dentro de las acciones previstas está destinada una rehabilitación de estructuras, por ende, esta inversión consolidará la productividad agrícola y marcará una evolución en el desarrollo del campo sonorense.

Entre las personalidades que estuvieron presentes para inaugurar eoal plan de acción fueron: Javier Lamarque, presidente de Cajeme, Jorge Alberto Elías Retes, presidente de Navojoa, elementos de la CONAGUA entre otros.