El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Macrocentro para la aplicación de vacunas contra la Influenza, COVID-19 y Neumococo, durante la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal 2025-2026.

En compañía de Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar y el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, el mandatario estatal explicó que en este Macrocentro de Vacunación, el cual operará del 27 al 30 de noviembre, en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, ubicado en la colonia Altares, se instalaron cinco módulos masivos de vacunas de alta eficiencia, a fin de acercar y facilitar el acceso de manera gratuita a los servicios de vacunación a la comunidad.

"La vacuna tiene sentido cuando alcanza a quienes más la necesitan: niñas y niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores, personal de salud y quienes viven con padecimientos crónicos. Cuando una persona se vacuna, no solo se cuida a sí misma, le da tranquilidad a su familia, le evita un susto a sus hijos, abuelos, vecinos; la salud pública funciona porque es colectiva" , señaló Durazo Montaño.

En total, se aplicarán 845 mil 921 vacunas contra Influenza, 269 mil 373 para combatir COVID-19 y 104 mil 895 contra neumococo, con el fin de reducir complicaciones y prevenir casos graves durante la temporada fría. Se contará también con vacunas contra Sarampión, contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y los biológicos del esquema básico para niñas y niños menores de cinco años.

Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar, explicó que la prevención es la mejor herramienta y, con la aplicación de estas vacunas se implementa una de las medidas más efectivas en salud pública.

Finalmente, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra indicó que los grupos clave a vacunar son niños de seis a 59 meses, personas adultas de 60 años y más, mujeres embarazadas, personal de salud, y población de cinco a 59 años con comorbilidades como VIH/Sida, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, insuficiencia renal, entre otras.