El programa médico itinerante Dr. Vagón estará en Nogales del 6 al 10 de octubre en la colonia Lomas de Nogales. Brindará 500 consultas diarias, medicamentos gratuitos y campañas de esterilización.

El programa médico itinerante conocido como Dr. Vagón arribará a Nogales del 6 al 10 de octubre, ofreciendo servicios de salud gratuitos y medicamentos sin costo para la comunidad, confirmaron autoridades municipales y representantes de la Fundación Grupo México.

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó en conferencia de prensa que el tren de 18 vagones, operado por Ferromex y Fundación Grupo México, brindará atención médica integral en la colonia Lomas de Nogales, específicamente en la calle Ignacio de la Torre número 82-140.

De acuerdo con la organización, el programa contempla la entrega de 500 fichas de atención diaria, dirigidas principalmente a personas que carecen de acceso a servicios de salud por motivos económicos o geográficos. Además de consultas médicas y entrega de medicamentos, se realizarán campañas de esterilización de perros y gatos.

El representante de Fundación Grupo México, Héctor Iván Facundo Castillo, destacó que el proyecto busca acercar servicios médicos de calidad a las familias que más lo necesitan y señaló que la iniciativa es un ejemplo de colaboración entre el sector privado y las autoridades locales.

Importancia para Nogales

Gim Nogales subrayó que la llegada del Dr. Vagón representa una oportunidad para que cientos de habitantes reciban atención médica especializada sin costo alguno. “Es un programa que fortalece el bienestar de las familias nogalenses”, expresó.

El tren de la salud permanecerá en Nogales hasta el 10 de octubre y se espera una amplia participación de la ciudadanía durante los cinco días de servicio.



