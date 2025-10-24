El siniestro ocurrió alrededor de las 06:30 horas del 24 de octubre de 2025, en la calle 27, entre J y K, a unos 100 metros del entronque hacia Juyateve, Etchojoa. Autoridades peritan causas; se reportó neblina en la zona.

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta Itálica murieron la mañana de este viernes 24 de octubre de 2025 tras colisionar con un camión de pasaje que transportaba trabajadores del campo en Etchojoa.

El choque se registró alrededor de las 06:30 horas sobre la calle 27, entre J y K, a unos 100 metros del entronque que conduce a Juyateve.

Según los primeros reportes, al momento del percance se presentaban condiciones de neblina en la zona; por ahora se desconocen las causas exactas del siniestro.

Elementos de tránsito municipal, policía preventiva y protección civil acudieron al punto para asegurar el área, desviar el tráfico y realizar las diligencias correspondientes, mientras peritos iniciaron el levantamiento de indicios y huellas de frenado para reconstruir la dinámica del choque.

Personal de atención prehospitalaria confirmó en el sitio el deceso de los dos tripulantes de la motocicleta. El operador del camión fue asegurado para su presentación ante la autoridad, como marca el protocolo, en lo que se determina la responsabilidad con base en los dictámenes técnicos.



