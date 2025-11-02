Se trata de Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta, quienes fueron parte de los fallecidos que dejó un incendio en una tienda Waldo’s ubicada en calle Matamoros y Dr. Noriega, en el centro de la ciudad de Hermosillo.

El DIF Municipal de Baviácora confirmó el fallecimiento de dos jóvenes que perdieron la vida la tarde del sábado tras un incendio en una tienda comercial del centro de Hermosillo.

Se trata de Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta, quienes fueron parte de las víctimas mortales que dejó una presunta explosión en una tienda Waldo’s ubicada en calle Matamoros y Dr. Noriega, en el centro de la ciudad de Hermosillo.

A través de redes sociales, la institución envió condolencias a sus seres queridos.

“Nos unimos en oración y solidaridad ante tan irreparable pérdida, deseando fortaleza y consuelo a quienes hoy sufren su partida. Su amor y su luz permanecerán siempre en la memoria de quienes los conocieron” , se lee.

De acuerdo con cifras oficiales, 23 personas han perdido la vida, mientras que 12 personas se encuentran recibiendo atención médica en diferentes centros hospitalarios de la ciudad.

El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, mencionó que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos por lo cual será posible su identificación.

Los familiares podrán reconocer de manera física a las víctimas del siniestro en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía (SEMEFO).

Circula en redes tercera víctima

A través de redes sociales se dio a conocer una tercera víctima, identificada como Joana Guadalupe Hernández Sánchez, quien trabajaba como cajera en la sucursal.









La joven era buscada por sus familiares y, tras casi dos horas después, fue encontrada en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).







