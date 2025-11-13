Dos personas fueron atacadas a balazos durante la madrugada en la calle Nueva Australia, en la colonia Nuevo Nogales, lo que derivó en la activación del Código Rojo y el despliegue de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este jueves en la colonia Nuevo Nogales dejó como saldo dos hombres gravemente heridos y provocó la activación inmediata del Código Rojo por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas sobre la calle Nueva Australia, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de personas lesionadas, por lo que se movilizaron corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los lesionados fue trasladado por particulares al Hospital del Socorro antes del arribo de los servicios de emergencia.

El segundo herido, un joven de aproximadamente 25 años de edad, fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y lo llevaron de urgencia a la clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Presentaba al menos cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, la identidad de ambos lesionados no ha sido confirmada por las autoridades, y se reportan en estado de salud grave.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el sector como parte del protocolo del Código Rojo, realizando recorridos en la zona y resguardando el área donde quedaron indicios balísticos, a fin de que personal de investigación pudiera procesar la escena.

Al cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento, ni sobre la posible dinámica del ataque, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial integrar la carpeta de investigación y definir las líneas de investigación.



