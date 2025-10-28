El coordinador administrativo del programa, José Eduardo Medina, informó que la atención inicia a las 5:30 de la mañana y los servicios se otorgan mediante fichas personales el mismo día.

El Doctor Vagón, el tren de la salud de Fundación Grupo México, ofrece atención médica gratuita durante cinco días del 28 de octubre al 1 de noviembre en las antiguas instalaciones del ferrocarril de Hermosillo.

El coordinador administrativo del programa, José Eduardo Medina, informó que la atención inicia a las 5:30 de la mañana y los servicios se otorgan mediante fichas personales el mismo día.

Entre los servicios disponibles se encuentran consulta general, pediatría, odontología, ginecología, ultrasonido, mastografía, vasectomías, optometría, rehabilitación, examen de audición y entrega de aparatos auditivos, además de medicación gratuita según disponibilidad.

Las consultas incluyen laboratorios y entrega de resultados el mismo día, garantizando un proceso médico completo. Además, se ofrece un espacio recreativo con funciones de cine gratuitas a partir de las 18:00 horas, gracias al apoyo de Cinemex.

Tras su estancia en Hermosillo, el tren continuará su recorrido hacia Guaymas (4 al 8 de noviembre) y Ciudad Obregón (10 al 14 de noviembre), manteniendo el mismo esquema de atención gratuita.