Miles de trabajadores del sector educativo se movilizarán para exigir la liberación de recursos acordados en marcha hacia el Congreso de la Unión.

El líder del Consejo Sindical y Social Permanente de Sonora, Ramón Antonio Gastélum Lerma, advirtió que miles de trabajadores del sector educativo marcharán el próximo 28 de octubre desde Palacio Nacional hasta el Congreso de la Unión, en demanda de la liberación de 2 mil millones de pesos pendientes del acuerdo salarial con la Federación.

La movilización forma parte del Movimiento del Frente Nacional de Educación Media Superior, que agrupa a más de 120 mil trabajadores en todo el país y representa a cerca de dos millones de estudiantes.

Gastélum Lerma explicó que dichos recursos fueron comprometidos desde 2023, como parte de una negociación para reducir un rezago salarial superior a los 6 mil millones de pesos en el sector. Sin embargo, señaló que los avances han sido mínimos y los pagos solo han beneficiado a quienes tenían antigüedad anterior a 2013, dejando fuera a miles de docentes de reciente ingreso.

“A trabajo igual, salario igual; no es posible que compañeros con la misma función sigan ganando menos por pertenecer a un subsistema distinto” , expresó el dirigente.

La marcha está programada para iniciar a las 6:00 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y concluir frente al Congreso de la Unión, donde solicitarán la instalación de una mesa de trabajo con la Comisión de Educación, presidida por la diputada Ballesteros, para exigir la liberación de los recursos solicitados por la SEP a la Secretaría de Hacienda.

Gastélum Lerma advirtió que, de no obtener respuesta, el Frente Nacional no descarta acciones más contundentes, como la toma del Congreso o un paro nacional de educación media superior.

“Llevamos más de 15 años con este rezago reconocido por las autoridades, pero sin solución real” , lamentó.