El gobernador Durazo destacó que, mediante el programa Becas Sonora de Oportunidades, tan solo en este año se canalizaron 830 millones de pesos en apoyos económicos para más de medio millón de estudiantes de todos los niveles educativos.

Con el objetivo de que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destinó el presupuesto de becas más grande en la historia de Sonora, con una inversión total de dos mil 578 millones de pesos, lo que ha permitido reducir en 10 por ciento la deserción escolar en la entidad.

"En mi gobierno, la educación es una de las prioridades, por eso impulsamos el programa de Becas Sonora de Oportunidades. Los resultados son visibles, pues logramos reducir el abandono escolar en educación superior de 14.9 por ciento a 11.1 por ciento; en media superior de 12.8 por ciento a 9.5 por ciento y en primaria y secundaria prácticamente tenemos cobertura total" , sostuvo el gobernador Durazo Montaño.

De acuerdo con el mandatario, Sonora ocupa actualmente el primer lugar nacional en absorción escolar tanto en educación general como en licenciatura, y el tercer lugar en educación superior. Además, el índice de analfabetismo se redujo del dos al 1.4 por ciento, colocando al estado entre los primeros cuatro con menor rezago educativo del país.

Como parte de las acciones para fortalecer la educación desde las aulas, el Gobierno del Estado ha entregado 1.7 millones de uniformes escolares gratuitos, con una inversión acumulada de mil 384 millones de pesos; en 2025 se han destinado 316 millones para dotar de uniformes a 440 mil estudiantes.