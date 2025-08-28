Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, reconoció a las y los adultos mayores por su energía, entusiasmo y dedicación, destacando que su experiencia y aportaciones son un ejemplo invaluable para las nuevas generaciones.

El sistema DIF Sonora, mediante la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (Prodeama), llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Sahuaro 2025, con el objetivo de reconocer a adultos mayores sobresalientes en diversas categorías y disciplinas.

Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, reconoció a las y los adultos mayores por su energía, entusiasmo y dedicación, destacando que su experiencia y aportaciones son un ejemplo invaluable para las nuevas generaciones y un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad sonorense.

“Con estos eventos reconocemos a personas que han dado tanto a su comunidad y a sus familias que siguen aportando con su ejemplo día con día, nuestras y nuestros adultos mayores son la mayor inspiración que nos enseñan que el entusiasmo y la energía no tienen edad” ,dijo.

Por su parte, Lizeth Vázquez Ochoa, directora general del DIF Sonora, explicó que el Premio Sahuaro recibe su nombre en honor a la resiliencia y fortaleza de las personas adultas mayores, comparándolas con el sahuaro, símbolo de resistencia ante las inclemencias del desierto.

“Las personas mayores se caracterizan por sus saberes, remplaza y por su resiliencia, tesoros que les permiten ser los grandes maestros de la vida y acercar a las niñas y a los niños con sus ancestros y precisamente por su capacidad de resiliencia se decidió llamar a este evento Reconocimiento Sahuaro” ,expresó.

Durante el evento se reconoció a 22 adultos mayores en diversas categorías: en Edad de Oro, a David Martínez Teposteco, de 104 años,y a Ramona Gaxiola López, de 102 años; en Compañero Aliado, Ereida Andrea Rincón Rosas, y Santiago Ruiz Hurtado; en Solidario Mayor, Melchor Encinas Madrid y Luz Margarita Montoya; en Vida Ejemplar, Ramón Carlos Moreno Terán y Alma Angelina Madrid García; en la categoría El Gran Triunfador, el reconocimiento fue para Julio César Chávez González, representado por Camila 'La Magnífica' Zamorano.