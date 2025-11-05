Desde el año 2011, Moisés Camacho ha encontrado en su personaje, el Payasito René, una forma única de sanar corazones.

Desde el año 2011, el payasito René ha llevado su magia y alegría a niñas y niños del Hospital Infantil del Estado de Sonora, donde imparte sesiones de risoterapia especialmente dirigidas a pacientes en tratamiento oncológico.

El payasito René comenzó impartiendo sesiones de risoterapia junto a un grupo de amigos; con el tiempo, muchos de ellos tomaron otros caminos y se dedicaron a distintas actividades artísticas.

Actualmente el payasito René visita el hospital dos veces al año, durante el Día del Niño y en Navidad, llevando consigo momentos de risa, esperanza y compañía para quienes más lo necesitan.

Beneficios de la risoterapia

Con su vestuario colorido, su nariz roja, una sonrisa permanente y frases como “Buenos días a todos, menos a los chinitos porque allá es de noche” , René transforma por unas horas el ambiente hospitalario en un espacio de juego, esperanza y risa.

Explicó que la combinación del humor, el juego y las dinámicas grupales funciona como una terapia complementaria que ayuda a disminuir los niveles de estrés, ansiedad y dolor en pacientes que enfrentan problemas de salud, ya que la risoterapia influye positivamente en su bienestar emocional y en su estado de ánimo.

“He tenido la fortuna de presenciar momentos muy positivos, que me han marcado, ver como el estado de ánimo de las niñas y niños cambia, ver un antes y después de la sesión es muy gratificante y a uno como payasito también le enseña” , expresó.

Añadió que la risoterapia no solo beneficia al paciente, sino también a los padres y madres de familia que atraviesan por momentos difíciles, ya que las sesiones les permiten liberar tensiones, recuperar la esperanza y encontrar un espacio de alivio emocional en medio de la adversidad.

“En ocasiones cuando ya el payaso se despide es cuando los padres de familia salen detrás a agradecer por la risas, la oportunidad, la oración, el regalo y todo lo que sucedió, si se les ve un cambio drástico en su estado de ánimo y rostro, terminan agradecidos, esa es la satisfacción de hacer algo como esto” , mencionó.

Convertirse en 'Payasito René' es una experiencia restauradora

Moisés Camacho compartió que convertirse en el Payasito René ha sido una experiencia profundamente restauradora y significativa, pues a través de este personaje encontró al payaso que a él mismo le hubiera gustado conocer durante su infancia o en los momentos más difíciles de su vida.

Por ello, ha creado un personaje de humor blanco, cálido y respetuoso, diseñado para divertir a toda la familia, especialmente a las niñas y niños. Afirma que el hecho de ser padre lo ha vuelto más empático y lo ha inspirado a construir su personaje desde su propia autenticidad, sin recurrir a la burla hacia los demás.

Asimismo, busca que su personaje transmita enseñanzas educativas y valores sociales, motivando a las nuevas generaciones a cuidar el medio ambiente y a interesarse por la cultura y la música.

A lo largo de los años, el Payasito René se ha convertido en un símbolo de alegría y esperanza dentro del Hospital Infantil, recordando a todos que la risa también puede sanar.