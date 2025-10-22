Joel “N”, de 51 años, fue detenido en Guamúchil, Sinaloa por el delito de abandono de personas

Joel “N”, de 51 años, chofer involucrado en el accidente de un autobús de pasajeros ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas–Hermosillo, fue detenido en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

La detención fue realizada por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tras cumplimentar una orden judicial emitida por autoridades de Sonora.

El vehículo accidentado pertenecía a la línea Tufesa y transportaba a 31 pasajeros y dos conductores, viajando desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora. Durante el trayecto, la unidad se volcó, dejando un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas.

Abandono de pasajeros

Tras el accidente, Joel “N” y su acompañante abandonaron el lugar sin prestar auxilio a los pasajeros. Previamente, Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana de la FGJE Sonora había declarado que el conductor responsable sería imputado por:

Delito culposo con motivo del tránsito de vehículo, con resultado de homicidio, lesiones y daños. Abandono de personas, por no brindar asistencia tras el accidente.

“Se ha determinado la culposa responsabilidad que atribuye al conductor. Se realizaron diversas diligencias y colaboraciones de investigación, logrando obtener los mandamientos judiciales para su ejecución”, explicó.

Primeras investigaciones

Según las indagaciones iniciales, el accidente pudo haber sido causado porque el chofer se quedó dormido al volante. En el lugar del siniestro, ocurrido poco antes de las 6:00 horas del viernes 17 de octubre, no se encontraron huellas de frenado ni derrape, lo que respalda esta hipótesis.

Joel “N” será trasladado a Sonora para quedar a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno. Las autoridades continúan la búsqueda de su acompañante, el otro conductor que huyó del lugar del accidente.