El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó este miércoles sobre los resultados obtenidos como parte de la Operación Frontera Norte, que desde su inicio ha logrado el aseguramiento de más de siete mil personas y más de 95 mil kilogramos de droga en el país.

En el caso del estado de Sonora, el Gabinete dio a conocer que entre los días 15 y 16 de septiembre del año en curso fueron detenidas tres personas, en acciones realizadas en los municipios de Cajeme y Nogales.

En Cajeme, fueron aseguradas dos personas que tenían en su posesión un total de 299 dosis de metanfetamina, siete cartuchos y un vehículo.

Respecto a la ciudad fronteriza de Nogales, fue detenida una persona con 9.6 kilogramos de fentanilo, dosis de metanfetamina y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán fueron capturadas tres personas y les fueron incautadas seis armas de fuego, cinco cargadores, 85 cartuchos, un vehículo y un inmueble. Además, en Mocorito, se aseguraron 28 kilos de fentanilo y un vehículo.

Baja California

En Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, fueron detenidas tres personas, asegurando un arma corta, 91 dosis de metanfetamina, tres dispositivos electrónicos, cinco cartuchos con aceite de cannabis, cuatro frascos con mariguana, un plantío de mariguana y dos vehículos.

Nuevo León

En General Escobedo, se capturaron a dos personas, uno de ellos menor de edad, y se aseguraron tres armas largas, siete cargadores, 102 cartuchos, 94 dosis de mariguana, 67 dosis de metanfetamina, tres fornituras, un teléfono celular, dos básculas digitales, dinero en efectivo y un vehículo.