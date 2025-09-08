La captura se realizó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos a autoridades mexicanas.

Omar Alberto ‘N’, de 29 años de edad, y originario de Guasave, Sinaloa, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) en coordinación con autoridades estadounidenses, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.

Dicha captura se realizó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Luego de ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), el individuo fue entregado a efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte de Sinaloa.

El operativo fue posible gracias a un oficio de colaboración derivado de la orden de aprehensión vigente y, tras ser asegurado, Omar Alberto fue entregado a elementos de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa para continuar con el proceso legal correspondiente.