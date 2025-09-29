Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la mañana, mientras se realizaba un festejo en una vivienda de la colonia Lomas de Anza, ubicada al oriente de la ciudad.

Un policía municipal en Nogales fue detenido por el presunto delito de feminicidio, tras disparar y quitarle la vida a una mujer de 20 años, en hechos ocurridos la madrugada de este lunes, informó el vicefiscal de investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz.

Detalló que se encuentran integrando la carpeta de investigación para ser judicializada por el delito de feminicidio. “La persona fue puesta a disposición del Ministerio Público nos encontramos integrando la carpeta de investigación para ser judicializada a la brevedad” .

“ Dentro del festejo entre dos particulares que asistían, dos hombres y una mujer tuvieron un desencuentro, al parecer hubo una agresión física por parte de ese sujeto masculino hacia la mujer posteriormente esa muchacha de 20 años se regresa y vuelve con diversos masculinos y empieza a apedrear el domicilio” , señaló.

De acuerdo con la investigación, una de esas piedras impactó en la esposa del policía provocándole lesiones.