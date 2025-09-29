El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de hoy en las calles Miguel Alemán y Yaqui, en un centro nocturno, donde presuntamente Abigail 'N' se encontraba divirtiendo y consumiendo bebidas alcohólicas y protagonizó un altercado.

La madrugada de este lunes una elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue detenida por agentes de Seguridad Pública Municipal en un reconocido antro de Ciudad Obregón.

Según reportan medios locales, el hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de hoy en las calles Miguel Alemán y Yaqui, en un centro nocturno, donde presuntamente Abigail 'N' se encontraba divirtiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

Luego de tener un altercado con otras personas que se encontraban en el establecimiento nocturno, personal de seguridad solicitó la intervención de las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) así como personal naval de la Secretaría de Marina (Semar ) para atender la situación.

Abigail, presuntamente ya en estado etílico, amagó a los uniformados con un arma de fuego en su poder, por lo cual fue remitida al Ministerio Público.

Se informó que durante su detención se le decomisaron tres cargadores de arma larga y un chaleco táctico, mismos que quedaron asegurados para las acciones de investigación correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre este hecho.