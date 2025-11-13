De acuerdo a las investigaciones, el pasado 21 de octubre de 2025, el imputado, en compañía de otra persona, se introdujo a un campo agrícola ubicado en la calle 900 1/2 del Valle del Yaqui, y se apoderó de herramienta y de un tractor.

Juan Manuel ‘N’, de 36 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), luego de ejecutarse una orden de aprehensión por robo agravado de maquinaria agrícola en el Valle del Yaqui.

El apodado como el ‘Güero’ y/o ‘Chapo’ fue detenido el 10 de noviembre en un domicilio de la calle Orquídeas, en el fraccionamiento Girasoles de Navojoa, Sonora.

En el sitio, ambos individuos se apoderaron de herramienta y de un tractor John Deere, modelo 6603, de doble tracción y cabina cerrada.

Tras su arresto, Juan Manuel ‘N’ fue ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón para enfrentar el proceso judicial correspondiente