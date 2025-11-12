Según se indica en el Registro Nacional de Detenciones, Luis Fernando 'N' fue arrestado a las 18:35 horas en calles de la colonia Centro.

Luis Fernando López Yescas, abogado de la línea de transportes Tufesa, fue detenido el pasado 11 de noviembre en Ciudad Obregón, Sonora.

Según se indica en el Registro Nacional de Detenciones, el individuo fue arrestado a las 18:30 horas, en las calles Ignacio Zaragoza, entre Jalisco y Esquina, de la colonia Centro.

Autoridades ministeriales ejecutaron la detención, posteriormente fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) no ha dado a conocer detalles sobre su captura.

El pasado 17 de octubre una unidad de esa línea de transportes sufrió un aparatoso accidente, luego de que volcara en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo. El hecho dejó un saldo de siete personas fallecidas y más de 20 personas lesionadas.

José Alberto 'N' y Francisco Javier 'N', choferes de Tufesa que se dieron a la fuga, actualmente se encuentran bajo proceso; José Alberto por abandono de personas, mientras que Francisco Javier por homicidio culposo y lesiones culposas graves.