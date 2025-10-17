El gobernador Alfonso Durazo afirmó que su administración gestionó siete mil 500 millones de pesos para infraestructura hidráulica ligada al proyecto de la presa del Sol y acciones asociadas en la cuenca del Río Sonora. La consulta pública sigue sin fecha, pendiente de cerrar estudios técnicos.

El Gobierno de Sonora informó el 17 de octubre de 2025 que gestionó siete mil 500 millones de pesos para un paquete de infraestructura hidráulica centrado en la cuenca del Río Sonora.

De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, los recursos se orientarán a la presa del Sol (Ures) y a obras complementarias para regular avenidas y administrar el caudal durante todo el año, con prioridad en consumo humano y productivo local.

Según el Ejecutivo estatal, la presa replicaría un esquema de manejo controlado (abrir compuertas en condiciones normales y retener excedentes en lluvias extraordinarias) para sostener el flujo permanente por el cauce.

El gobierno insiste en que el proyecto se integra a un plan integral con tecnificación de riego, nuevos pozos y mejoras de servicios en la región de Ures.

Consulta sin fecha

La consulta pública sobre la presa aún no tiene fecha, reconoció el mandatario, debido a pendientes técnicos: ingreso pleno al sitio, estudios de suelo y geológicos y definición de ingeniería de la cortina. La administración sostiene que la decisión se tomará con base en la mayoría de la población consultada, una vez socializada la información en las comunidades.

Egobierno refirió además seis mil 500 millones para tecnificación de riego en los distritos del Yaqui y Mayo, cuyas obras ya iniciaron. En paralelo, prometió acciones de remediación ante los pendientes derivados de la contaminación del Río Sonora (2014) y el uso opaco de un fideicomiso de $2,000 millones de aquella época; estas tareas se plantean independientes a la presa.



