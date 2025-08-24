Del total de recursos, más de 230 millones de pesos provienen del Gobierno de México, en lo que el gobernador calificó como uno de los ciclos más complicados que se ha vivido en el estado por la escasez de agua.

Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendaron su respaldo a las y los productores de Sonora para hacer frente a la crisis por la sequía y fortalecer procesos de rastreo fitosanitario.

El mandatario estatal informó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ya publicó las reglas de operación del Programa de Apoyo por la Sequía, dirigido a quienes participaron en la reconversión de cultivos de cártamo y cebada, por lo que llamó a las y los productores a cumplir con los requisitos para acceder a este respaldo extraordinario.

Del total de recursos, más de 230 millones de pesos provienen del Gobierno de México, en lo que el gobernador calificó como uno de los ciclos más complicados que se ha vivido en el estado por la escasez de agua.

A nivel estatal, Durazo señaló que ya se concretó la entrega de apoyo para rastreo fitosanitario, se cumplió con el pago del cártamo y actualmente se dispersan 35 millones de pesos adicionales para compensar el precio del trigo cristalino.

En total, el Gobierno de Sonora ha destinado más de 120 millones de pesos en apoyos directos al campo, con el fin de amortiguar los efectos de la sequía y garantizar la producción agrícola en la entidad.