Sus declaraciones se enmarcan dentro de la inauguración del 'Foro de Diagnóstico Sectorial del T-MEC', que se está realizando los días 20 y el 21 de noviembre en el Senado de la República con miras hacia la revisión del tratado comercial en 2026.

La senadora por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, destacó que desde la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se ha contribuido a la dinamización de la economía de la región.

Valles resaltó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá, y que al menos 80 por ciento de las exportaciones mexicanas están dirigidas a dicho país. "Esta es la importancia del T-MEC” , aseguró.

En este foro participan representantes de los sectores productivos del país, del Gobierno de México, así como de senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC.

Los temas de las mesas de trabajo se relacionan con los sectores farmacéutico y dispositivos médicos; vehículos pesados y ligeros, así como autopartes; minería; calzado, textil y vestido; acero y aluminio; agroindustria; tecnologías de la información; logística; medianas y pequeñas empresas; turismo; industria del juguete; economía del deporte; aeroespacial; electrónico; energía y petroquímica; bebidas y alimentos procesados; construcción; químico; y obrero-patronal.

La morenista, quien también es presidenta de la Comisión de Minería, aseguró que el sector minero es fundamental para el T-MEC, ya que un área de interés común es el relativo al comercio de minerales, como el cobre y, recientemente, el litio.

“México es una potencia minera y nuestra propuesta a nivel trilateral es consolidar un sector más sostenible, generador de riqueza con bienestar social y responsabilidad ambiental” , señaló.