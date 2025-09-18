En el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, la senadora aseguró que las recientes reformas aprobadas por la Cámara alta “representan los cimientos del segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La senadora por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, resaltó que hay buenos resultados en política interior y económica a once meses del inicio del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

Durante la semana legislativa en el Senado de la República, donde las y los legisladores analizaron la también llamada 'Glosa del Informe de Gobierno', específicamente, la política interior y la política económica, la senadora de la República manifestó que el cambio de régimen se logró gracias a un pueblo más informado y más participativo.

La morenista destacó acciones realizadas en materia de seguridad, como la reducción de los homicidios dolosos 25.3 por ciento, los delitos de alto impacto 20.8 por ciento y el robo de vehículos 30.9 por ciento; además de la promoción de acciones comunitarias como las brigadas de paz, las ferias culturales y el desarme voluntario, que contribuyen a la prevención de las violencias sociales.

“La atención de las causas de las violencias es el pilar de la política de seguridad. A la par, se ha fortalecido la investigación y la inteligencia, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las familias en los tres niveles de gobierno” , expresó.

En política económica, la legisladora sonorense expresó que, actualmente, México está siendo un país de interés mundial para las inversiones, gracias a la estabilidad económica, la ubicación geográfica, así como los esfuerzos en materia regulatoria, combate a la corrupción y de seguridad.

“El Plan México está dando resultados en el corto plazo, tanto con el anuncio de nuevas inversiones como en la generación de empleos. Se estiman inversiones de hasta 270 mil millones de dólares, que darán lugar a 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y 300 mil empleos. Gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo, en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos polos de bienestar en Hermosillo y Cajeme, que también formará parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles“ , manifestó.

Finalmente, como presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Lorenia Valles se expresó sobre el impulso del sector minero.