La senadora Valles Sampedro celebró el anuncio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de su nuevo libro 'Grandeza'.

"Nos enseñó que el valor de la historia está en sus enseñanzas hacia el futuro y en recobrar el amor hacia lo que somos como pueblo" , expresó.

Señaló que la llegada de AMLO a la presidencia "trajo consigo una nueva manera de hacer política y de gobernar, colocando los derechos del pueblo en el centro de las decisiones bajo el lema ‘por el bien de todos, primero los pobres’" .

La legisladora morenista recordó que fueron varios años de lucha para construir lo que actualmente el proyecto de la llamada 'Cuarta Transformación'.

"Que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” , aseguró.