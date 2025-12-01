Celebra Valles anuncio de libro de López Obrador
Señaló que la llegada de AMLO a la presidencia "trajo consigo una nueva manera de hacer política y de gobernar, colocando los derechos del pueblo en el centro de las decisiones bajo el lema ‘por el bien de todos, primero los pobres’".
La senadora Valles Sampedro celebró el anuncio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de su nuevo libro 'Grandeza'.
"Nos enseñó que el valor de la historia está en sus enseñanzas hacia el futuro y en recobrar el amor hacia lo que somos como pueblo", expresó.
Señaló que la llegada de AMLO a la presidencia "trajo consigo una nueva manera de hacer política y de gobernar, colocando los derechos del pueblo en el centro de las decisiones bajo el lema ‘por el bien de todos, primero los pobres’".
La legisladora morenista recordó que fueron varios años de lucha para construir lo que actualmente el proyecto de la llamada 'Cuarta Transformación'.
"Que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, aseguró.
“En 36 años de gobiernos neoliberales no se revirtió la pobreza; incluso, se profundizó, aumentando los niveles de pobreza extrema. Por el contrario, en solo seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y la desigualdad llegó a su nivel más bajo desde 1984; logros que continúan en línea descendente con la presidenta Claudia Sheinbaum porque los programas de bienestar y la política de aumento al salario mínimo son una prioridad”, manifestó.