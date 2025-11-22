Resaltó que la denominación de origen del bacanora es motivo de orgullo para las y los sonorenses, al representar una tradición arraigada y un producto emblemático de la región.

Lorenia Valles, senadora de la República por Sonora, destacó la relevancia de impulsar el turismo en el estado a través de eventos que fortalezcan la identidad y economía regional, como Bacanora Xperience 2025 en San Carlos.

Resaltó que la denominación de origen del bacanora es motivo de orgullo para las y los sonorenses, al representar una tradición arraigada y un producto emblemático de la región.

La legisladora morenista señaló que este evento se ha convertido en un espacio de encuentro comunitario que fomenta la convivencia entre visitantes locales y foráneos, además de ofrecer una oportunidad para disfrutar del destino en un ambiente atractivo y familiar.

Agregó que Bacanora Xperience impulsa también la promoción de productos regionales elaborados de manera artesanal, los cuales serán expuestos a los asistentes que participen en la edición de este año.