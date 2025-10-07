La senadora Lorenia Valles destacó que gracias a la consolidación de la Guardia Nacional (GN) y la coordinación entre los gobiernos se están dando resultados visibles en poco tiempo.

La senadora morenista Lorenia Valles Sampedro destacó que la consolidación de la Guardia Nacional, la coordinación entre los gobiernos y la persecución de los delitos con investigación e inteligencia, están dando resultados visibles en poco tiempo, esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó logros significativos en materia de seguridad.

Sheinbaum destacó la reducción de los homicidios dolosos (32 por ciento) y de los delitos de alto impacto comparando el periodo enero-septiembre de 2024 y 2025. También señaló que el robo con violencia disminuyó 48.5 por ciento, mientras que a transeúnte con violencia, 45.3 por ciento; y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 28.3 por ciento.

En el caso de robo a casa habitación con violencia hubo una reducción de 52 por ciento; robo a negocio con violencia, 56.6 por ciento; secuestro extorsivo, 68.3 por ciento; robo de vehículo con violencia, 43.9 por ciento; robo a transportista con violencia, 51.1 por ciento; otros robos con violencia, 48.3 por ciento; feminicidio, 28.7 por ciento. Igualmente, la detención de más de 34 mil personas por la comisión de estos delitos y el aseguramiento de más de 17 mil armas de fuego.

La morenista recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es liderada por la presidenta de la República y revisada periódicamente por el Senado; misma que considera la atención a las causas de las violencias, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia, así como la coordinación de los tres niveles de gobierno.

Por otra parte , recalcó que en Sonora el gobernador Alfonso Durazo está impulsando la coordinación con las autoridades federales y municipales.

"En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados incorporamos los cimientos normativos del segundo piso de la Cuarta Transformación, con la aprobación de 20 reformas constitucionales y más de 40 reformas legales".