El senador morenista y secretario de la Comisión de Asuntos Hídricos del Senado de la República, Heriberto Aguilar Castillo, señaló que el derecho humano al agua es un principio que guía la transformación del país.

Aguilar Castillo respaldó el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que las obras hídricas en marcha están destinadas a garantizar el abasto, el uso eficiente y la regularización de este recurso vital.

Durante conferencia en Palacio Nacional, la mandataria recordó que durante años prevaleció el desorden en la entrega de concesiones, pero que ahora se busca poner orden y devolver al pueblo lo que le pertenece. Informó que ya se han recuperado volúmenes de agua equivalentes a cuatro veces el consumo de la Ciudad de México.

El morenista señaló que además del sistema de presas, sobresalen los proyectos de tecnificación de los distritos de riego del Yaqui y del Mayo, lo que representa justicia para los productores y seguridad hídrica para las futuras generaciones.

Castillo resaltó que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, actualmente se desarrollan 17 proyectos estratégicos en todo el país, con una inversión estimada de 122 mil 600 millones de pesos hacia 2030, que incluyen obras de abasto de agua potable, saneamiento y protección contra inundaciones.

Además, se presentó el Decreto de Facilidades Administrativas, que permitirá a pequeños y medianos productores regularizar sus títulos de concesión y acceder a créditos y programas de apoyo.

El senador expresó que la visita que la presidenta realizará a Sonora este sábado 6 de septiembre será una oportunidad para constatar los avances y reafirmar el compromiso de que la llamada 'Cuarta Transformación' también se traduce en justicia y bienestar para el pueblo sonorense.

Finalmente, destacó proyectos como la ampliación y modernización del puerto de Guaymas, el Plan México, los polos de bienestar y el tren de pasajeros. Subrayó que la gestión del gobernador Alfonso Durazo ha sido fundamental para que Sonora forme parte de la ruta estratégica de desarrollo nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.