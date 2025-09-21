En una primera etapa contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos para iniciar desde el casco urbano de Hermosillo hasta Miguel Alemán.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que la ampliación de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino significa brindar mejores condiciones de seguridad para quienes la transitan y que además se aprovecha el potencial turístico de la costa.

Durazo Montaño señaló que se cuenta con el proyecto ejecutivo para la realización de esta obra, y que en una primera etapa contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos para iniciar desde el casco urbano de Hermosillo hasta Miguel Alemán.

“Ya tenemos el proyecto ejecutivo, vamos a destinar una parte de la venta del terreno recuperado, yo espero que en esta primera etapa invirtamos, cuando menos, 500 millones de pesos, lo ideal es que al concluir mi gobierno deje la carretera de cuatro carriles a Miguel Alemán” , informó.

El jefe del Ejecutivo estatal reiteró su compromiso y esfuerzo por seguir impulsando infraestructura carretera que permita garantizar a la ciudadanía seguridad y opciones de esparcimiento a los turistas que visitan Bahía de Kino, facilitando una estancia agradable y con buen resguardo.

Proyectos estratégicos en Sonora

Esta obra se suma a los proyectos de infraestructura carretera impulsados por el gobernador Alfonso Durazo con el respaldo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

De acuerdo con el Gobierno del Estado, desde 2021 se ha destinado una inversión superior a cinco mil 200 millones de pesos, para importantes obras carreteras como el trayecto Guaymas - Chihuahua, Bavispe - Agua Prieta y Bavispe - Nuevo Casas Grandes, consolidando la conectividad y el fortalecimiento de turismo en la región.