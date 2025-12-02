Aguilar Castillo destacó que la reforma elimina prácticas abusivas y fortalece instrumentos como el nuevo Registro Público Nacional del Agua y el Fondo de Reserva de Aguas

El senador de la República por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, junto con los miembros de la bancada morenista, sostuvieron una reunión con el director general de la Conagua, Efraín Morales López, donde se revisaron los alcances reales de la reforma hídrica.

Durante el encuentro, se aclaró que la iniciativa no quita derechos, los protege. Se mantienen intactas las concesiones agrícolas, los títulos se renuevan de manera ágil en casos de venta o herencia, la Conagua sigue siendo la única autoridad para otorgarlos, las concesiones no pierden volumen ni vigencia y la organización interna de los distritos y unidades de riego permanece sin cambios.

“Nada de esto afecta a quienes hoy producen y trabajan la tierra; al contrario, da certeza y orden” , aseguró el senador morenista.

Aguilar Castillo destacó que la reforma elimina prácticas abusivas y fortalece instrumentos como el nuevo Registro Público Nacional del Agua y el Fondo de Reserva de Aguas; también contempla sanciones más severas contra el robo del agua y la corrupción en concesiones, y establece reglas claras para garantizar la transparencia.

El legislador señaló que la iniciativa de Ley General de Aguas fija por primera vez las bases para asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, reconoce los sistemas comunitarios y ordena las competencias de los tres niveles de gobierno. También impulsa la eficiencia mediante tecnificación de riego, medición del consumo y captación pluvial.