A cinco días de la tragedia que dejó 23 muertos, el Gobierno del Estado notificó cambios en la Coordinación Estatal

A solo cinco días del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 personas fallecidas, el Gobierno del Estado de Sonora removió de su cargo al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez .

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación" , dijo el Gobernador Alfonso Durazo en un video compartido esta mañana a sus redes personales.

La decisión del Gobierno del Estado se da en medio de las exigencias ciudadanas por esclarecer posibles fallas en los protocolos de seguridad y supervisión que pudieron haber evitado la tragedia del 1 de noviembre en el establecimiento del centro de la capital sonorense.





“La verdad aunque duela”: mensaje de Durazo

Durante su pronunciamiento oficial, el mandatario estatal reconoció que el siniestro, ocurrido el sábado 1 de noviembre y dejó un saldo de 23 personas fallecidas, ha dejado una profunda huella en la comunidad y aseguró que su gobierno actuará con transparencia y sentido humano frente a la tragedia.

“No hablamos de cifras. No hablamos de daños materiales. Hablamos de vidas perdidas, de familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar” , expresó Durazo.

El gobernador subrayó que su administración responderá con verdad, justicia y humanidad, comprometiéndose a evitar la impunidad.

La emergencia ha derivado en una revisión de los protocolos de seguridad y permisos operativos en comercios del centro de Hermosillo. Se ordenó el cierre de 68 tiendas Waldo's por todo el estado, y esta mañana se notificó el cierre de al menos 3 más en Sinaloa.





Trayectoria del funcionario

Armando Castañeda es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Agua Prieta. Inició su trayectoria en el área de Protección Civil hace más de una década, primero como auxiliar general y posteriormente como director municipal de Protección Civil de Agua Prieta entre 2018 y 2021.

Antes de ser nombrado coordinador estatal, ocupó la dirección general de Protección Civil del Estado de Sonora.

Fuentes internas de la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmaron temprano que el personal ya había sido notificado del cambio.



