Con globos blancos y profunda tristeza, estudiantes y autoridades del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 03 en Guaymas despidieron a su compañero Keneth Soriano, quien perdió la vida en un accidente vial.

La mañana de este jueves, personal docente, directivos y alumnos se reunieron en la cancha principal del plantel, ubicado al sur de la ciudad, para rendir un emotivo homenaje en memoria del joven estudiante.

Durante la reunión el director del plantel, José Luis Tinoco Osuna, recordó a Keneth como un joven ejemplar, buen amigo y alumno con excelente desempeño académico.

“Keneth donde quiera que estés, siempre te vamos a extrañar” , expresó el director del plantel.

Tras el mensaje, los estudiantes soltaron globos blancos al cielo, como símbolo de despedida y respeto a la memoria de su compañero, la ausencia del joven dejó pesar en la comunidad educativa.

Keneth perdió la vida la mañana del pasado miércoles en un accidente de motocicleta, registrado al sur de la ciudad, cuando se dirigía al plantel para asistir a clases.



