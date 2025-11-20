Investigadores del CIAD participan en un proyecto nacional que medirá, casa por casa, cuánto y qué tipo de alimentos se desperdician en Hermosillo.

Hermosillo fue elegida como una de las seis ciudades del país donde se realiza un estudio nacional para medir, con datos directos de los hogares, cuánto alimento se desperdicia y por qué se tira a la basura, informó Aarón González Córdoba, coordinador de vinculación del SIAT del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

En entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, González explicó que el proyecto nace de Pacto por la Comida y de la Red de Bancos de Alimentos de México, y se encuentra en su segunda etapa, correspondiente a 2025. Hermosillo es la última ciudad de esta fase donde se levanta la estimación de pérdidas y desperdicio de alimentos en el ámbito doméstico.

Recordó que, a nivel global, se calcula que alrededor del treinta por ciento (30%) de los alimentos que se producen y procesan termina en la basura, pero se trata de cifras estimadas.

Lo que se busca es pasar de la estimación a la realidad, de lo que creemos que es, a lo que realmente está pasando, para poder generar política pública y tomar decisiones que mitiguen este flagelo”, señaló.

De la percepción a los datos duros dentro de los hogares

Isaac Jacob Chávez Acuña, coordinador del proyecto de medición de desperdicio de alimentos en hogares mexicanos, explicó que el foco del estudio está en las viviendas, donde muchas veces se minimiza la magnitud del problema.

“Parece que la gente percibe que tira poca comida, incluso la mayoría cree que no desperdicia alimentos. Cuando participan y miden su basura, se dan cuenta de la cantidad que termina en el bote”, comentó.

Entre las causas más frecuentes del desperdicio mencionó:

Mala planeación de compras

Falta de medios adecuados para conservar los alimentos

Cocinar por encima de lo que realmente se consume en casa

Compras impulsadas por ofertas y promociones que exceden las necesidades reales del hogar

González añadió que prácticas cotidianas, como ir al supermercado con hambre o asociar platos demasiado llenos con bienestar, también contribuyen a que se sirva y se compre más de lo que se puede consumir antes de la fecha de caducidad.

Cómo se hará el estudio en Hermosillo

Chávez Acuña detalló que el proyecto utiliza una metodología mixta, integrada por dos estudios complementarios:

Medición directa del desperdicio:

Durante ocho (8) días, los hogares seleccionados entregan los desperdicios de alimentos que generan día a día.

Los equipos de investigación pesan y clasifican esos residuos según su origen: productos de origen animal, frutas y verduras, granos, pastas y otros grupos, además de distinguir entre componentes orgánicos e inorgánicos.

Encuesta sobre hábitos de consumo:

A los mismos hogares se les aplica una encuesta electrónica con preguntas sobre hábitos de compra, conservación, preparación de comida, revisión de fechas de caducidad y quién se encarga de abastecer la despensa.

Posteriormente se cruzan las respuestas con la medición directa de los desperdicios para obtener un panorama preciso de cuánto se tira y qué patrones de consumo están detrás.

Para garantizar una muestra representativa, comentó, el Inegi proporcionó un listado de 59 manzanas distribuidas en toda la ciudad —periferia, colonias céntricas y otros sectores—. En cada una se invitará al menos a tres hogares a participar, lo que representa alrededor de 180 viviendas.

“Si se toca la puerta de su casa, participe. Es muy importante contar con la colaboración de la ciudadanía, porque son los hogares quienes nos pueden proveer esta información y permitir que Hermosillo tenga un reflejo real de lo que sucede”, enfatizó Chávez.

De la basura a la política pública

González subrayó que México es pionero en este tipo de investigaciones aplicadas a hogares y que los resultados de Hermosillo formarán parte de informes que se entregarán a tomadores de decisiones a nivel nacional.

El objetivo es que los datos sirvan para:

Diseñar políticas públicas específicas para reducir el desperdicio de alimentos

específicas para reducir el desperdicio de Impulsar programas de educación y concientización dirigidos a familias y escuelas

y concientización dirigidos a familias y escuelas Apoyar a la Red de Bancos de Alimentos en el diseño de estrategias de recuperación y redistribución

"Necesitamos pasar de las estimaciones a los datos duros. Con esta información se pueden generar acciones concretas y programas enfocados a reducir el desperdicio, y es una buena noticia que Hermosillo haya sido seleccionada para formar parte de este esfuerzo”, apuntó.

Los investigadores insistieron en que, además del impacto ético y social de tirar comida en un país con altos niveles de pobreza, el desperdicio tiene efectos económicos —por el gasto innecesario de las familias— y ambientales, por la presión que se ejerce sobre suelos, agua y cadenas de producción para generar alimentos que nunca se consumirán.