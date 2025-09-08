Francisco Sergio Méndez detalló que desconoce los motivos por los que se le relacionó con el tema y aseguró que se está realizando una investigación profunda en el tema.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, desmintió supuesta detención e investigaciones relacionadas con el tráfico de combustible conocido como 'huachicoleo'.

“No ha habido ninguna detención y todo lo demás que se ha publicado en relación con cuestiones de revisión, es absolutamente falso” , dijo.

Señaló que se han registrado casos de huachicol en la entidad al igual que en el resto de la República.

Declaró que permanecerá en el cargo de delegado de la Fiscalía General de la República mientras así lo determinen sus superiores. “Claro que si me mantendré en el cargo hasta que así me lo permitan mis superiores de la FGR” , expresó.

Lo anterior, luego de que se difundiera información que señala al delegado y a cinco agentes del Ministerio Público como responsables de encubrir operaciones de huachicol.