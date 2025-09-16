El desfile por el 215 aniversario de la Independencia de México en Hermosillo contó con la participación de más de 1,400 elementos del Ejército, Guardia Nacional, policías, brigadistas, bomberos, estudiantes y universidades, ante autoridades encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo.

Más de mil 400 elementos participaron este martes en el desfile conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México, realizado en la capital sonorense.

El evento estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado de autoridades civiles y militares.

El desfile integró a contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además de brigadistas, bomberos y agrupaciones de rescate.

También marcharon estudiantes de escuelas públicas, universidades y planteles educativos de distintos niveles, en un acto que resaltó la participación ciudadana.

La ceremonia formó parte de las actividades oficiales del 15 de septiembre, que incluyeron el tradicional Grito de Independencia y eventos culturales en distintas localidades de Sonora.



