El desfile cívico-militar en Nogales se realizó en orden y con gran asistencia ciudadana. Participaron 23 contingentes, entre ellos grupos indígenas, escuelas y corporaciones de seguridad. Lo más ovacionado fueron los caninos y un helicóptero en plataforma.

Con la asistencia de cientos de familias, se llevó a cabo el desfile cívico-militar en Nogales, en el que participaron más de mil integrantes distribuidos en 23 contingentes.

La marcha incluyó a tres grupos indígenas, instituciones educativas y cinco unidades de seguridad, lo que dio un carácter diverso y representativo al evento.

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó la respuesta ciudadana y el ambiente de entusiasmo. “La ciudadanía se mostró emocionada y entusiasta ante la variedad de elementos que desfilaron, mostrando orgullo y patriotismo”, expresó.

Entre lo más ovacionado estuvo la presentación de caninos adiestrados y la aparición de un helicóptero en plataforma, que generaron expectación y aplausos entre los asistentes.

Autoridades presentes

El desfile fue encabezado por el cuerpo de regidores y autoridades castrenses, quienes resaltaron la organización y el desarrollo del evento como un reflejo del espíritu cívico y patriótico de Nogales.



