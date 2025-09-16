Alfonso Durazo encabeza desfile del 16 de septiembre en Hermosillo

Fátima Parra

martes 16 sep. 2025 - 10:26 a. m.

El gobernador Alfonso Durazo encabezó el desfile cívico-militar en Hermosillo por el 215 aniversario de la Independencia de México. Participaron mil 488 elementos de corporaciones civiles, militares y educativas, además de 79 vehículos y contingentes estudiantiles.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó este martes el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En su mensaje, el mandatario agradeció la participación de los contingentes y destacó que el acto “se caracteriza por su orden y disciplina, cualidades que hablan del compromiso y la organización de quienes lo conforman”.

El desfile inició a las 8:00 horas en la calle Pino Suárez y Serdán, avanzó por el Bulevar Rodríguez y concluyó en Avenida Revolución y Bulevar Abelardo L. Rodríguez.

Participaron:

  • 6 banderas de guerra y 15 banderas nacionales
  • 13 guiones y 6 banderines
  • 300 militares del Ejército Mexicano
  • 155 integrantes de la Guardia Nacional
  • 64 militares de la Fuerza Aérea
  • 122 elementos de la Secretaría de Guerra y Marina
  • 112 soldados del Servicio Militar Nacional
  • 65 integrantes de seguridad pública estatal y municipal
  • 565 alumnos de planteles educativos
  • 15 bomberos de Hermosillo
  • 15 elementos de Cruz Roja Mexicana
  • 25 del rescate juvenil
  • 50 integrantes del pentatlón de Sonora
  • 75 vehículos, 5 motocicletas y 10 binomios canófilos

En total participaron mil 488 personas y 79 automotores.

