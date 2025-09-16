Alfonso Durazo encabeza desfile del 16 de septiembre en Hermosillo
El gobernador Alfonso Durazo encabezó el desfile cívico-militar en Hermosillo por el 215 aniversario de la Independencia de México. Participaron mil 488 elementos de corporaciones civiles, militares y educativas, además de 79 vehículos y contingentes estudiantiles.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó este martes el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.
En su mensaje, el mandatario agradeció la participación de los contingentes y destacó que el acto “se caracteriza por su orden y disciplina, cualidades que hablan del compromiso y la organización de quienes lo conforman”.
El desfile inició a las 8:00 horas en la calle Pino Suárez y Serdán, avanzó por el Bulevar Rodríguez y concluyó en Avenida Revolución y Bulevar Abelardo L. Rodríguez.
Participaron:
- 6 banderas de guerra y 15 banderas nacionales
- 13 guiones y 6 banderines
- 300 militares del Ejército Mexicano
- 155 integrantes de la Guardia Nacional
- 64 militares de la Fuerza Aérea
- 122 elementos de la Secretaría de Guerra y Marina
- 112 soldados del Servicio Militar Nacional
- 65 integrantes de seguridad pública estatal y municipal
- 565 alumnos de planteles educativos
- 15 bomberos de Hermosillo
- 15 elementos de Cruz Roja Mexicana
- 25 del rescate juvenil
- 50 integrantes del pentatlón de Sonora
- 75 vehículos, 5 motocicletas y 10 binomios canófilos
En total participaron mil 488 personas y 79 automotores.