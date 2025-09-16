El gobernador Alfonso Durazo encabezó el desfile cívico-militar en Hermosillo por el 215 aniversario de la Independencia de México. Participaron mil 488 elementos de corporaciones civiles, militares y educativas, además de 79 vehículos y contingentes estudiantiles.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó este martes el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En su mensaje, el mandatario agradeció la participación de los contingentes y destacó que el acto “se caracteriza por su orden y disciplina, cualidades que hablan del compromiso y la organización de quienes lo conforman”.

El desfile inició a las 8:00 horas en la calle Pino Suárez y Serdán, avanzó por el Bulevar Rodríguez y concluyó en Avenida Revolución y Bulevar Abelardo L. Rodríguez.

Participaron:

6 banderas de guerra y 15 banderas nacionales

13 guiones y 6 banderines

300 militares del Ejército Mexicano

155 integrantes de la Guardia Nacional

64 militares de la Fuerza Aérea

122 elementos de la Secretaría de Guerra y Marina

112 soldados del Servicio Militar Nacional

65 integrantes de seguridad pública estatal y municipal

565 alumnos de planteles educativos

15 bomberos de Hermosillo

15 elementos de Cruz Roja Mexicana

25 del rescate juvenil

50 integrantes del pentatlón de Sonora

75 vehículos, 5 motocicletas y 10 binomios canófilos

En total participaron mil 488 personas y 79 automotores.