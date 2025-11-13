La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves se mantendrán cielos parcialmente nublados y ambiente caluroso en buena parte de Sonora, pero advirtió que el ingreso de un nuevo frente frío durante el fin de semana provocará vientos fuertes, descenso marcado de temperatura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México durante el fin de semana y generará un cambio importante en las condiciones del tiempo en Sonora, con vientos fuertes, descenso de temperatura y probabilidad de nieve o aguanieve en la región montañosa.

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de EU, la dependencia estatal detalló que este jueves la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados sobre el noroeste, norte y noreste del estado, sin probabilidad de lluvia .

En estas condiciones, se espera un ambiente de cálido a caluroso durante la tarde en gran parte de Sonora, mientras que en la sierra se prevé un ambiente muy frío durante la madrugada y la noche.

Para el sábado, la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, provocará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, un marcado descenso de las temperaturas y probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas acompañadas de descargas eléctricas.

Protección Civil señaló que, desde la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa de Sonora, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por el frío y las condiciones de los caminos.

¿Qué cambios climáticos traerá el nuevo frente frío a Sonora?

Condiciones por ciudad

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 18°C y una humedad relativa de 60%. Para hoy se espera una máxima de 33°C, con vientos promedios de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón registró una mínima de 17°C y humedad relativa de 85%. Se pronostica una máxima de 34°C, vientos promedios de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con 9°C y una humedad relativa de 35%. Se estima una máxima de 26°C, con vientos promedios de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado presentó una mínima de 15°C y 55% de humedad relativa. Para hoy se pronostica una máxima de 32°C, vientos promedios de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

Navojoa registró una mínima de 16°C y 75% de humedad relativa. Se espera una máxima de 35°C, con vientos promedios de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con 8°C y una humedad relativa de 50%. Se prevé una máxima de 28°C, con vientos promedios de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

Guaymas reportó una mínima de 17°C y humedad relativa de 90%. Para hoy se anticipa una máxima de 29°C, vientos promedios de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población de las zonas serranas preparar ropa abrigadora, cuidar especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos, además de estar pendientes de posibles cierres parciales de caminos por condiciones de nieve, aguanieve o bancos de niebla.