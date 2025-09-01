El pasado 29 de agosto, los exfuncionarios identificados como Víctor y Francisco Alberto fueron imputados por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, afirmó que la actual administración estatal no se guía por la venganza política y que no quedará en la historia por impulsar una agenda de represalias, en referencia a la detención de exfuncionarios de la Secretaría de Educación.

“Nuestro gobierno nunca se ha caracterizado ni se va a caracterizar, ni va a pasar a la historia por tener una agenda de venganza política la Fiscalía tiene sus propios procedimientos que debe seguir” ,dijo.

Señaló que, como servidores públicos, deben cumplir con sus funciones de acuerdo con la ley, además, tener presente que el desempeño de quienes ocupen cargos públicos será objeto de evaluación en determinado momento.

“Hay que decirlo que quien comete alguna irregularidad en el desempeño de su responsabilidad en el tiempo que es servidor público está sujeto a que el desempeño y nuestro uso responsable de las atribuciones que tenemos van a ser valoradas” , explicó.

Este 2 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Estado buscará durante una audiencia la vinculación a proceso de los exfuncionarios.