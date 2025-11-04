La mujer fue vista por última vez el pasado 02 de noviembre, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires, en Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) activó el protocolo ALBA para la localización de María Margarita Soto Herrera de 44 años de edad, reportada como desaparecida en Nogales, Sonora.

La mujer fue vista por última vez el pasado 02 de noviembre, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires.

Hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que se considera que su integridad física pudiera encontrarse en peligro.

Como señas particulares, María Margarita tiene un tatuaje de la Santa Muerte en ambos brazos, y otro más de una virgen en la pierna derecha.

Otras de sus características son:

Tez: Blanca.

Blanca. Estatura: 1.60 mts

1.60 mts Peso: 60 Kg.

60 Kg. Complexión: Delgada.

Delgada. Cara: Ovalada.

Ovalada. Frente: Pequeña.

Pequeña. Ojos: Rasgados color café.

Rasgados color café. Cejas: Tatuadas.

Tatuadas. Nariz: Alargada.

Alargada. Boca: Grande, labios gruesos.

Grande, labios gruesos. Cabello: Negro, largo.

Cualquier información puede ser reportada al número telefónico (662) 289 88 00 Ext. 15701 911 o al correo alertas.desaparecidos@fiscalia.sonora.gob.mx.