La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para la localización de la señora María de la Luz Corrales Miranda, desaparecida en Cajeme, Sonora.

La adulta mayor, de 71 años de edad, fue vista por última vez el pasado 27 de agosto en la colonia Beltrones, en dicho municipio.

Como señas particulares, tiene lunares en diversas partes de la cara y en partes del pecho. Además, tiene desorientación cognitiva.

Otros de sus características son:

Piel: Morena, clara.

Morena, clara. Cabello: Cano, corto, liso.

Cano, corto, liso. Boca: Pequeña, labios delgados. Ojos: Verdes, medianos.

Pequeña, labios delgados. Ojos: Verdes, medianos. Complexión: Delgada.

La Comisión puso a disposición para cualquier reporte el número 6621424970, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales Facebook y X como @ComisionSonora.