La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Daniel Alejandro Guerrero González, desaparecido en General Plutarco Elías Calles (Sonoyta), Sonora.

Guerrero González, de 29 años de edad, fue visto por última vez el 11 de agosto del presente año, y desde entonces no se sabe de su paradero.

Como señas particulares, tiene una cicatriz debajo de la barbilla, otra en la parte baja del pómulo del lado izquierdo, y una más en la espinilla del pie derecho.

Asimismo, tiene un lunar en el lado derecho de la boca y tiene un peso aproximado de 65 kilogramos.

Otras de sus características son:

Piel: Moreno, claro.

Moreno, claro. Cabello: Negro, corto, liso.

Negro, corto, liso. Boca: Mediana, labios delgados.

Mediana, labios delgados. Ojos: Negros.

Negros. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.75 m. aprox.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición para cualquier reporte el número de teléfono 6621424970, el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se encuentran como @ComisionSonora.