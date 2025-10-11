Comienza llovizna en Hermosillo, mientras autoridades locales activan medidas preventivas

La tormenta tropical "Raymond" se degradó a depresión tropical antes de tocar tierra este sábado en Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo señaló que se espera que el sistema ingrese al territorio peninsular durante la tarde, con vientos sostenidos de 55 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 20 km/h.

Su centro se ubicaba a 135 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas al mediodía.

Comienza llovizna ligera en Hermosillo

Una abundante nubosidad cubre gran parte del centro de Sonora, provocando la primera llovizna ligera que podría intensificarse a partir de las 15:00 horas, informó Jesús Antonio Juvera.

Conagua mantiene su pronóstico de fuertes lluvias de entre 75 y 150 mm para regiones de Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Además, se prevén:

Lluvias muy fuertes (50 a 74 mm): Durango, Sinaloa y Nayarit.

Durango, Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían incluir descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Gobierno de Hermosillo implementa acciones preventivas

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento ya realiza trabajos preventivos para reducir riesgos por la tormenta. Se instalaron sacos de arena en colonias con riesgo de inundación como La Caridad, Atardeceres, Mártires de Cananea y Lomas de Madrid, y se verificó que canales y arroyos estén despejados.

“Las dependencias que participan son Servicios Públicos, Desarrollo de Infraestructura, Bomberos, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Participación Ciudadana, Cruz Roja y Policía. Además, estamos coordinados con autoridades estatales y federales”, señaló Astiazarán.