De acuerdo al informe de US Border Patrol del Sector de Tucson un hombre de 24 años de edad era buscado por posesión de armas y cargos de drogas en el estado de Sonora y los otros dos eran sus familiares indocumentados

En fecha reciente Agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) del Sector Tucson, entregaron a un fugitivo mexicano de 24 años de edad a las autoridades mexicanas para que enfrente la justicia en su país.

Este hombre era buscado por posesión de armas y cargos de drogas en el estado de Sonora, de acuerdo al informe que dio a través de las redes sociales el jefe de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) del sector de Tucson, Sean McGoffin.

La búsqueda del fugitivo se llevó a cabo en colaboración con funcionarios mexicanos y la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix. El sospechoso fue encontrado viviendo de manera ilegal en territorio norteamericano junto con su padre y hermano, quienes también se encontraban en el país de manera irregular. “Los tres fueron detenidos sin incidentes”, refirió el comunicado de Sean McGoffin.

Mientras que el hermano y el padre del fugitivo fueron llevados por la Patrulla Fronteriza para el proceso de deportación, el fugitivo fue trasladado al Puerto de Entrada en Nogales, Arizona, donde los oficiales mexicanos lo recibieron, esposaron y escoltaron al sur de la frontera para enfrentar la justicia en México.

Además, Sean McGoffin aseguró que este arresto destaca “la efectividad de los esfuerzos de aplicación de la ley llevados a cabo mediante el intercambio de información binacional entre Estados Unidos y México”, debido a que la colaboración entre la Patrulla Fronteriza (USBP FOB), ICE y Homeland Security Investigations (HSI) fue fundamental para llevar a este fugitivo ante la justicia en su país de origen.

“La cooperación internacional entre autoridades de EE.UU. y México es crucial para combatir delitos como el narcotráfico y la posesión ilegal de armas. Este caso es un ejemplo de cómo la colaboración puede resultar en la captura y entrega de fugitivos buscados por la justicia”, detalló el líder policíaco.