La página de Facebook tenía más 1.7 millones de seguidores, y era la principal herramienta del colectivo para difundir denuncias y coordinar apoyos.

La página oficial de Madres Buscadoras de Sonora, con más de un millón 700 mil seguidores, fue hackeada y eliminada de Facebook, informó la activista Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo.

Pide apoyo a Meta para recuperar el acceso

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Flores Armenta denunció el ataque cibernético y solicitó apoyo a Meta para recuperar la página, al señalar que era su principal herramienta de comunicación y difusión de casos de personas desaparecidas.

“La página no solo tenía millones de seguidores, era donde difundíamos información y donde nos mandaban los puntos para búsquedas” , escribió la activista. “Si algo hemos hecho en estos años es ahorrarle trabajo al gobierno y encontrar a los que nos faltan. ¿A quién le ofende eso?” , cuestionó.

Relata amenazas y represión

En un video publicado en la misma red social, Ceci Flores explicó que el hackeo ocurrió poco después de convocar, el 2 de noviembre, a víctimas y colectivos a unirse para fortalecer la lucha por los desaparecidos.

“Desde ese día empecé a sufrir mucha represión, amenazas. Han querido silenciar esta lucha de 10 años, robando nuestras redes sociales. Al quitarnos la visibilidad, nos quitan la oportunidad de seguir alzando la voz” , expresó.

La fundadora del colectivo recordó que sus hijos Alejandro y Marco Antonio siguen desaparecidos, y reiteró que no dejará de buscar pese a los intentos por frenar su labor.

“Nosotras somos las buscadoras, y ahora nos quieren buscar a nosotras. No nos van a callar” , dijo.

Golpe a la difusión de búsquedas

La página de Madres Buscadoras de Sonora era uno de los espacios más activos del movimiento de búsqueda en México, utilizada diariamente para compartir fichas de localización, reportes urgentes y coordinar apoyo con familias de todo el país. Su desaparición representa un duro golpe para el colectivo, que depende de las redes sociales para mantener el flujo de información.

Flores Armenta aseguró que ya crearon una nueva página y que continuarán su labor con más determinación: “Nos han quitado una cuenta, pero no la esperanza. Vamos a empezar de cero, con más amor y con más experiencia. No nos pueden callar, tenemos que seguir luchando”.